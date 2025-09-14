Fotoclub Objectief uit Ten Boer exposeert tijdens Open Monumentendag: “Dit houdt me op de straat”

Johan Bekkema met een eigen foto, te zien op de expositie. Foto: OOG

Tijdens de twee Open Monumentendagen 13 en 14 september waren de deuren geopend van zo’n 80 oude gebouwen in de gemeente Groningen. In de Kloosterkerk in Ten Boer was er nog iets extra’s te zien: een expositie van de lokale fotoclub Objectief.

“We gebruiken de ruimte van de kerk voor veel activiteiten”, zegt de koster van de Kloosterkerk, Lina Mensinga. “Met Open Monumentendag doen we dan ook altijd wel iets extra’s.”

Achteraan in de kerk zijn zo’n 35 foto’s te zien, van arbeiderswoningen in Bourtange tot moderne en grotere architectuur, zoals het Wall House aan het Hoornse Meer. Het zijn een voorbeelden van de locaties waar de 25 fotografen van de club naartoe gaan.

Veel samen doen

De inspiratie voor die plaatsen of thema’s is bij elk uitstapje anders. Willem Vegter, voorzitter van Objectief: “We volgen de actualiteiten natuurlijk en daarnaast nodigen we ook sprekers uit. Ook proberen we zelf technische onderwerpen te behandelen. Hetgeen we dan geleerd hebben, brengen we in de praktijk door samen op pad te gaan. Het is vooral veel samen doen.”

Dit voorjaar is de club bijvoorbeeld in de stad gaan fotograferen. “We hadden toen een spreker op bezoek die zich toelegt op straatfotografie”, zegt Vegter. “Je moet bij straatfotografie soms ook mensen aanspreken op straat. En dat is voor sommigen best spannend. Daarnaast is straatfotografie uitdagend: veel dingen in de stad gaan snel, je fotomoment is zomaar voorbij.”

“Dit houdt me op de straat”

Johan Bekkema komt uit Ten Boer en heeft zich recent aangesloten bij de club. “Sinds ik thuis ben, zoek ik andere hobby’s. Dit houdt me eigenlijk op de straat in plaats van van de straat.”

Achter hem hangt een foto van een woonboerderij die hij in Sint-Annen heeft genomen. “Op deze foto zie je duidelijk het blauw-wit en het groen-wit. Het groene en witte verwijst naar de landschappen van Groningen en de blauw-witte accenten zie je mooi terug in het gebouw.”

Hij blijft, ondanks dat de foto voor de bezoeker goed gelukt is, kritisch op zijn eigen werk. “Je ziet wel dat de lucht iets anders kon, nu heb je meer een wit vlak op een wit vlak.”

De uitdaging is waarvoor hij zich aangesloten heeft bij de groep fotografen. “Dat brengt je verder. Ik heb nog maar net mijn apparatuur gekocht, dus ik moet nog veel ontdekken.”