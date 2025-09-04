Foto van mishandeling Waagstraat openbaar gemaakt

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De politie heeft een foto openbaar gemaakt van een man die verdacht wordt van mishandeling van een minderjarige jongen in een fastfoodretaurant aan de Waagatraat op woensdag 25 juni.

Op beelden is te zien dat het slachtoffer, een jongen in de tienerleeftijd uit de gemeente Tynaarlo, nietsvermoedend met een aantal vrienden staat te wachten tot hun bestelling klaar is. Dan wordt hij ineens geschopt door de verdachte. Ook krijgt hij meerdere vuistslagen in het gezicht, waarna de verdachte zich uit de voeten maakt. Het slachtoffer kent de verdachte niet en zou ook niet weten waarom hij werd aangevallen. Hij komt er zonder ernstig letsel vanaf.

Omdat de verdachte zich niet aangegeven heeft en zich ook gen getuigen hebben gemeld, heeft de politie nu de foto van de verdachte openbaar gemaakt. De foto is te zien op de website van de politie

Ben je de verdachte en wil je jezelf melden, of weet je wie de verdachte is? Je kunt dan bellen met de politie via 0800-6070, of anoniem via 0800-7000.