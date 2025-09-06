Forse schade bij verkeersongeluk Hooghoudtstraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagavond op de Hooghoudtstraat zijn twee personenauto’s met elkaar in botsing gekomen, met forse schade tot gevolg.

Het ongeluk gebeurde rond 19.10 uur op de kruising met de Rigaweg. “Door een nog onbekende oorzaak zijn de automobilisten op het kruispunt met elkaar in botsing gekomen,” vertelt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Daarbij ontstond forse schade. Een voertuig van een autoverhuurbedrijf raakte zwaar beschadigd aan de voorzijde. Een auto van een maaltijdbezorger heeft schade aan de zijkant en achterkant.”

Voor zover bekend raakte niemand gewond. Een verpleegkundige op een motorambulance kwam ter plaatse om de betrokkenen te controleren, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Beide voertuigen zijn door een bergingsbedrijf weggesleept.