Euvelgunnerbrug wil niet meer dicht, forse files op zuidelijke ringweg

Foto via Rijkswaterstaat

Door een storing in de Euvelgunnerbrug ontstonden vrijdagochtend forse files op de zuidelijke ringweg.

Vanuit beide richtingen (west en oost) stond het vast op de ringweg over zo’n drie kilometer. Dat zorgde voor tussen de twintig en dertig minuten vertraging.

Volgens Rijkswaterstaat wordt de file veroorzaakt door een storing bij de hoge Euvelgunnerbrug. Het brugdek staat omhoog en wil niet meer zakken.

Het is nog onduidelijk hoe lang de storing gaat duren. Het verkeer wordt geadviseerd om, vanaf het Vrijheidsplein en het knooppunt Euvelgunne, een rondje ringwegen te maken. Voor het ingesloten verkeer wordt naar een oplossing gezocht.