Flitspaal Europaweg: 13.500 bekeuringen in vier maanden

Foto: Joris van Tweel

De flitspaal langs de Europaweg ter hoogte van het Sontplein heeft van 1 mei tot 31 augustus bijna 13.500 boetes opgeleverd. Dat lijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau.

De paal staat daarmee landelijk op de tweede plaats, achter die op de A16 in Rotterdam. De cijfers hebben betrekking op Wahv-overtredingen, zoals te snel rijden.

Op de tweede plaats qua boetes staat de flitspaal bij het Emmaviaduct richting het Julianaplein. Daar gaat het om iets meer dan vijfduizend overtredingen.