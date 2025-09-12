Flinke file op A7 vanuit Stad richting Hoogezand door brand in vrachtwagen

Foto: Sebastiaan Scheffer

Op de A7 ter hoogte van Scharmer heeft vrijdagochtend een brand gewoed in een trailer van een vrachtwagen. Door de brand was de snelweg in de richting van Hoogezand afgesloten met een lange file tot gevolg.

De brand woedde bij de achterwielen van de trailer. Hulpdiensten, waaronder de brandweer, politie en Rijkswaterstaat, kwamen met spoed ter plaatse. De brandweer had het vuur snel onder controle en wist de brand te blussen. De vrachtwagen werd tijdens de brand losgekoppeld van de trailer en kon zelfstandig zijn weg vervolgen. De truck bleef daardoor gespaard.

De trailer liep echter flinke schade op en was niet meer rijdbaar. Daarom werd één rijstrook weer vrijgegeven voor verkeer richting Hoogezand. Voor de berging wordt een telekraan ingeroepen.

De lengte van de file liep snel op. Automobilisten moeten rekening houden met een half uur vertraging. Als de trailer wordt geborgen, moet de snelweg weer helemaal dicht richting het oosten. Dan zal de lengte van de file waarschijnlijk toenemen.