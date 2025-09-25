Fietspad bij zonthermiepark gedeeltelijk afgesloten voor verbreding

nieuws
Het fietspad bij het zonthermiepark in Dorkwerd wordt de komende maanden verbreed.
Het gaat om het betonnen pad tussen Sprikkenburg en het Jaagpad, dat wordt aangepast ter voorbereiding op de nieuwe fiets- en loopverbinding Paddepoelsterbrug.
De werkzaamheden vinden plaats van 6 oktober tot en met 28 november. Gedurende deze periode is een deel van het fietspad tijdelijk niet toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Er is een tijdelijke alternatieve route beschikbaar: vanuit het zuiden kun je linksaf het Jaagpad op en vanuit het oosten kun je doorgaan op Sprikkenburg en dan linksaf het Jaagpad op.