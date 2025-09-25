Fietspad bij zonthermiepark gedeeltelijk afgesloten voor verbreding

Het fietspad bij het zonthermiepark in Dorkwerd wordt de komende maanden verbreed.

De werkzaamheden vinden plaats van 6 oktober tot en met 28 november. Gedurende deze periode is een deel van het fietspad tijdelijk niet toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Er is een tijdelijke alternatieve route beschikbaar: vanuit het zuiden kun je linksaf het Jaagpad op en vanuit het oosten kun je doorgaan op Sprikkenburg en dan linksaf het Jaagpad op.