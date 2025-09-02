Fietser ernstig gewond na aanrijding op Hoendiep

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een fietser is dinsdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op het Hoendiep. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 16.45 uur op het kruispunt met de Atoomweg. “Op de oversteekplaats heeft een automobilist een fietser geschept”, meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. Vanwege de ernst van de situatie kwamen naast de politie en twee ambulances ook een traumahelikopter en de brandweer ter plaatse.

Brandweerlieden hebben zichtschermen geplaatst om de omgeving af te schermen. Het Mobiel Medisch Team, bijgestaan door ambulancepersoneel, stabiliseerde het slachtoffer, dat vervolgens met spoed naar het ziekenhuis is vervoerd. Het Hoendiep is vanwege het ongeluk volledig afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak.