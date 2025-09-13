Fietser ernstig gewond bij verkeersongeluk Trompsingel

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Trompsingel is in de nacht van vrijdag op zaterdag een fietser ernstig gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk vond plaats rond 02.15 uur ter hoogte van de kruising met de Oosterweg. “De fietser is geschept door de bestuurder van een taxibusje”, vertelt Ten Cate. “De fietser raakte daarbij ernstig gewond.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Onder andere twee ambulances, de politie en een traumahelikopter rukten uit. “De traumahelikopter is wel opgeroepen, maar hoefde uiteindelijk niet naar de locatie te komen. Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is deze met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.”

Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend. De politie doet hier onderzoek naar.