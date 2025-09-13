Feestelijke opening Zuiderplantsoen viert einde van project Aanpak Ring Zuid: “Het is erg gezellig” (foto’s)

Bij de opening wordt er onder andere een Zomermarkt gehouden die op veel belangstelling kan rekenen. Foto: Ruben Feiken

Het Zuiderplantsoen is zaterdag officieel geopend. Met de opening van het nieuwe plantsoen wordt tegelijkertijd de afronding van het project Aanpak Ring Zuid gevierd.

“Het is erg gezellig,” beschrijft verslaggever Ruben Feiken de situatie. “Er zijn allerlei activiteiten, zoals een vrijmarkt en diverse kraampjes. Zojuist om 13.00 uur vond de officiële opening plaats. Op het podium stonden onder andere wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer, gedeputeerde Erik Jan Bennema (VVD) en Bert Kramer van Aanpak Ring Zuid. Zij hebben verschillende puzzelstukken in elkaar geschoven waarmee de opening van het plantsoen een feit was. Daarna vonden er een aantal interviews plaats waarbij er teruggeblikt werd op het project.” Volgens Feiken is het druk in het Zuiderplantsoen. “Het geven van een schatting van het aantal mensen is lastig, omdat mensen komen en gaan. Maar mijn schatting is toch wel enkele duizenden.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Bij de officiële opening werden puzzelstukken in elkaar geschoven. Daarbij was er een hoofdrol weggelegd voor kinderen uit omliggende wijken. Foto: Ruben Feiken Het programma begon met een buurtbrunch. Foto: Joris van Tweel

Zuiderplantsoen

De geschiedenis van het Zuiderplantsoen gaat terug naar het jaar 1765 toen op de huidige plek het Sterrebos werd aangelegd, dat in 1882 en 1883 werd vergroot. In 1964 moest een deel van het Sterrebos wijken vanwege de aanleg van de zuidelijke ringweg. Door de kap werd het Sterrebos opgesplitst in twee delen. De naam Zuiderplantsoen komt voor het eerst voor in de boeken in de eerste helft van de twintigste eeuw toen op prentbriefkaarten de naam Zuiderplantsoen verscheen.

In 2009 werd besloten om de situatie terug te brengen naar de situatie van voor 1964. De afgelopen jaren is er hard gewerkt om de ringweg verdiept aan te leggen. Op de plek waar de ringweg liep, is het Zuiderplantsoen aangelegd. Het Zuiderplantsoen bestaat daarnaast uit het Sterrebos en de kantoortuin bij Kempkensberg. Afgelopen voorjaar ging het plantsoen al open voor het publiek, zaterdag vindt dus de officiële opening plaats. De festiviteiten begonnen om 12.00 uur met een buurtbrunch waarbij buurtgenoten konden aanschuiven. Na de officiële opening startte op het Espernatopad, dat bijna een kilometer lang is, een Zomermarkt. Langs het pad staan kramen van ondernemers uit de zuidelijke wijken en kleine winkeliers uit de rest van de stad. Ook vindt er een kindervrijmarkt plaats.

Ook rond het plantsoen vinden activiteiten plaats. Zo is er een ‘Open Deuren Tocht’, waarbij verschillende gebouwen, waaronder DUO/Belastingdienst, gratis te bezoeken zijn. Daarnaast vinden er excursies plaats. Het programma wordt om 17.00 uur afgesloten met optredens op het hoofdpodium. Gruno’s Postharmonie Orkest komt een optreden geven samen met zangeres Sietske Kleine Schaars en Pé & Rinus.