Feest- en Lichtweek Ten Boer gestart met onthulling dorpsvlag en taptoe

Foto: Dorpsbelangen Ten Boer

In Ten Boer is vrijdagavond de Feest- en Lichtweek van start gegaan. De festiviteiten werden ingeluid met de onthulling van een nieuwe dorpsvlag en een taptoe.

Het programma begon vrijdagavond met een feestelijke rondgang van muziekkorps Crescendo uit Opende. De band, bekend om optredens op de fiets, reed een speciale route door het dorp om de inwoners warm te maken voor de avond. “We hadden een mooie fietsroute uitgezet waarbij we geprobeerd hebben om zoveel mogelijk straten mee te nemen”, laat de organisatie weten. De route voerde onder andere langs woonzorgcentrum Bloemhof. Aan de taptoe, die gehouden werd op de sportvelden van Omlandia, deden onder andere ook de korpsen Takostu uit Stiens en DVS uit Katwijk mee.

Zaterdag wordt het programma vervolgd met een toeristische fietstocht. Tussen 10.00 en 11.30 uur kan er bij het dorpshuis gestart worden aan een route van 42 kilometer door de omgeving. ’s Avonds staat er in het Buurhoes een grote bingoshow op het programma, waarbij er in totaal tien rondes bingo worden gespeeld. Deelnemers kunnen mooie prijzen winnen.

De Feest- en Lichtweek duurt nog tot en met 13 september. Naast feestelijke activiteiten zijn straten versierd in het thema van dit jaar: ‘alle landen van de wereld’. Het feest wordt afgesloten met een grote lasershow.

