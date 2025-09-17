FC-vrouwen spelen in november eerste wedstrijd in Euroborg

Foto: FC Groningen

De vrouwen van FC Groningen spelen op zaterdag 15 november voor het eerst een officiële thuiswedstrijd in de Euroborg tegen Jong ADO Den Haag.

Volgens RTV Noord en DvhN werd dat woensdagavond bekendgemaakt tijdens een sponsoravond in het stadion. Komende zaterdag is Jong ADO Den Haag ook de tegenstander van de FC-vrouwen in Rijswijk.

Het vrouwenteam van FC Groningen debuteerde dit seizoen in de tweede divisie van het betaald vrouwenvoetbal. De ploeg speelt de thuiswedstrijden normaal in stadion de Esserberg in Haren bij Be Quick 1887.

De Groningse vrouwen begonnen sterk aan de competitie. Ze wonnen hun eerste twee duels, tegen Jong Feyenoord en Jong Hera United, allebei met 2-1. Daarmee staan ze samen met Jong PEC Zwolle bovenaan.