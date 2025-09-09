FC-speler Thom van Bergen scoort niet in gelijkspel Jong Oranje

Foto via FC Groningen

Thom van Bergen is in het EK-kwalificatieduel tegen Israël niet tot scoren gekomen. In De Koel in Venlo speelde Jong Oranje dinsdagavond met 2-2 gelijk.

De aanvaller van FC Groningen had van bondscoach Michael Reiziger een basisplaats gekregen. Hij wist echter geen potten te breken. Zijn grootste kans kreeg Van Bergen aan het begin van de tweede helft, toen hij met een goede actie wist weg te draaien van zijn tegenstander, maar tot een doelpunt kwam het niet. Na ongeveer zestig minuten had Reiziger genoeg gezien en werd Van Bergen gewisseld voor Don Angelo Konadu, die voor Ajax speelt.

Van Bergen was niet de enige FC-speler in Venlo. Thijmen Blokzijl, Jorg Schreuders en Tygo Land waren ook geselecteerd, maar zij kwamen niet aan spelen toe.

Israël kwam in de 61ste minuut op voorsprong door een doelpunt van Ran Binyamin. Vrij snel daarna wist Ernest Poku, die voor Bayer Leverkussen speelt, de gelijkmaker te maken. In de 83ste minuut leek Poku de winst binnen te halen door de 2-1 te scoren, maar in blessuretijd wist Bar Lin de 2-2 te maken. De volgende wedstrijd van Jong Oranje is op 10 oktober, dan is Jong Bosnië en Herzegovina de tegenstander.