FC Groningen wil structureel naar linkerrijtje eredivisie

Foto: Jorrit Tempels

FC Groningen moet structureel in het linkerrijtje van de eredivisie spelen. Dat staat in het beleidsplan van de club.

Het streven is om regelmatig mee te doen aan de play-offs voor Europees voetbal. Dat moet gebeuren met een dominante, initiatiefrijke en energieke speelwijze.

Het spelersbudget van FC Groningen moet groeien naar 17,5 miljoen euro. Dat is naar verluid een half miljoen meer dan nu. Ook hoopt de club tot en met 2020 een positief transferresultaat van 13 miljoen euro boeken.

FC Groningen streeft er ook naar om een bezettingsgraad van minsten 95 procent te hebben in het Euroborgstadion. Ook wil de club binding met de supporters versterken en de wedstrijdbeleving vergroten. FC Groningen wil hier één procent van de begroting aan besteden.

Ook valt te lezen dat het vrouwenelftal van FC Groningen structureel in de eredivisie moet spelen. De vrouwen zijn dit seizoen gestart en zijn momenteel medekoploper in de tweede divisie.