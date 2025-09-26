FC Groningen treft Sparta in eerste ronde KNVB-beker

Foto: Andor Heij

FC Groningen speelt in de eerste ronde van de KNVB-beker tegen Sparta in Rotterdam.

Dat werd vrijdag duidelijk tijdens de loting, waaruit twee duels tussen Eredivisie-clubs rolden. Naast het duel tussen FC Groningen Sparta neemt NAC Breda het op tegen Heracles Almelo.

PSV, Ajax, Feyenoord, AZ, Go Ahead Eagles en FC Utrecht deden niet mee aan de loting, omdat zij Europees voetbal spelen en vrijstelling hebben voor de eerste ronde.

De wedstrijden in de eerste ronde worden gespeeld op dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 oktober.