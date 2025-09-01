FC Groningen-speler Fofin Turay op huurbasis naar TOP Oss

Foto: FC Groningen

FC Groningen verhuurt Fofin Turay aankomend seizoen aan eerstedivisionist TOP Oss. Dat schrijft Dagblad van het Noorden. Dinsdag heeft de linksbuiten zijn medische keuring.

De 21-jarige Groninger met Sierra Leoonse ouders kwam in 2015 over van zijn amateurclub GVAV-Rapiditas. In 2023 maakte Turay zijn debuut in het eerste elftal van FC Groningen, waarna hij in de eerste helft van dat seizoen vele speelminuten mocht maken.

Blessureleed

Mede door blessureleed kwam Turay veel aan de kant te staan. In maart 2024 speelde hij tegen Jong PSV zijn laatste officiële wedstrijd voor FC Groningen.

Afgelopen winterstop raakte de Groninger opnieuw geblesseerd. Desondanks verlengde de FC zijn contract tot de zomer van 2026. In totaal kwam de aanvaller zestien keer uit voor de Trots van het Noorden.

Turay hoopt bij TOP OSS weer speelminuten te kunnen maken. De Brabantse club staat op dit moment zestiende in de Keuken Kampioen Divisie.