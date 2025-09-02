FC Groningen huurt Noorse middenvelder Travis Hernes van Newcastle United

Foto via fcgroningen.nl

Vlak voor het verstrijken van de transferdeadline heeft FC Groningen op de valreep een nieuwe speler aan de selectie toegevoegd. De Groningers huren de Noorse middenvelder Travis Hernes (19) van Newcastle United.

De club maakte de transfer dinsdagavond laat bekend op sociale media met de cryptische boodschap ‘Het boek is nog niet dicht. Nog een laatste verhaal voor het slapen gaan?’, met daarbij een afbeelding van het cijfer ‘zeven’. Kort daarna onthulde de FC dat de Noors-Jamaicaanse jeugdinternational met rugnummer 7 zal spelen.

Hernes, geboren op 4 november 2005, begon zijn carrière in Noorwegen. Na een verhuizing naar Engeland kwam hij in de jeugdopleiding van Shrewsbury Town terecht, waar hij op 16-jarige leeftijd zijn debuut maakte in het eerste elftal. Eind 2023 transfereerde hij naar Newcastle, waar hij uitkwam voor het onder-21-team. In de tweede helft van vorig seizoen werd hij verhuurd aan het Deense Aalborg BK, waar hij twaalf keer in actie kwam.

Hernes sluit per direct aan bij de selectie van FC Groningen. In de huurovereenkomst is een optie tot koop opgenomen, waardoor de club de middenvelder na dit seizoen definitief kan overnemen.