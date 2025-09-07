FC Groningen houdt zondag open dag met spelerspresentatie en open training

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

In en rond de Euroborg vindt zondag de jaarlijkse open dag van FC Groningen plaats, met tal van activiteiten rond het stadion.

Om 14.00 uur vindt de spelerspresentatie plaats, waarbij zowel de mannen- als de vrouwenselectie van de club aan het publiek wordt voorgesteld. Direct daarna komt het mannenelftal in actie tijdens een open training, waarbij supporters van dichtbij kunnen zien hoe de selectie zich voorbereidt. Na de training, rond 15.30 uur, volgt een signeersessie. Spelers verspreiden zich over het stadion om supporters te ontmoeten. Ook de spelers van Vrouwen 1 kunnen worden ontmoet.

Op het supportersplein en rond het stadion staan sportieve spellen opgesteld en zijn er creatieve opdrachten en activiteiten voor alle leeftijden. Ook is er merchandise van de club beschikbaar. FC Groningen laat weten dat op de Tonny van Leeuwen-tribune een grote uitverkoop plaatsvindt van oude collecties. In de FCG Store is de nieuwste collectie te bekijken.

“Als je het wedstrijdshirt van het seizoen 2025/2026 koopt, kun je het tijdens de Open Dag gratis laten bedrukken met je naam en rugnummer. Je kunt het shirt kopen in de FCG Store, op het beweegplein en op het supportersplein, waar ook het bedrukken plaatsvindt”, aldus de FC.

De open dag begint om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur.