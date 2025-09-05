FC Groningen fietst mee voor nieuw beweegcentrum Martini Ziekenhuis

De selectie van FC Groningen stapte donderdag op de spinningfiets in het Martini Ziekenhuis. Daarmee droegen de spelers hun steentje bij aan de jaarlijkse spinningmarathon, georganiseerd door Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis. De opbrengst van het evenement gaat dit jaar naar de realisatie van een nieuw beweegcentrum voor kinderen.

De spinningmarathon verliep in een energieke sfeer. Tussen de grappen over het tempo van de voetballers door, bleef duidelijk waarvoor de actie bedoeld was. Speler Mats Seuntjens benadrukte de waarde van het initiatief: “Het doel dat er is, is in mijn geval veel belangrijker dan voetballen en winnen in de weekenden. Dat wij hier onderdeel van mogen zijn en een steentje kunnen bijdragen, is alleen maar mooi.”

‘Belangrijk om in beweging te blijven’

Jaarlijks bezoeken ruim tweeduizend kinderen het Martini Allergie Centrum Kinderen en de KNO-afdeling. Sommige kinderen verblijven er voor een operatie of immunotherapie. Voor hen is bewegen essentieel voor herstel, conditie en welzijn.

Projectcoördinator Laura de Vries van Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis legt uit: “Het beweegcentrum is met name heel goed voor het herstel, dus na een operatie of de behandelingen die worden gegeven. Als kinderen hier voor korte of langere tijd blijven, is het belangrijk dat zij in beweging blijven én gemotiveerd worden om te bewegen.”

De samenwerking met FC Groningen kwam volgens De Vries tot stand door gedeelde ambities: “FC Groningen doet ontzettend veel met kinderen in wijken, ook om bewegingsarmoede te bestrijden. Daar hebben wij elkaar gevonden. Die samenwerking gaat nog breder worden, maar dit is eigenlijk de aftrap daarvan.”

Streefbedrag ruim gehaald

De stichting had voor de marathon een streefbedrag van 25.000 euro vastgesteld. Dat werd gehaald: er kwam 25.875 euro binnen. FC Groningen vulde het bedrag aan tot 30.000 euro.

Het geld wordt besteed aan een mini-voetbalarena, interactieve sport- en spelelementen, een nieuwe speelruimte en een stimulerende inrichting van de afdeling. Het uiteindelijke doel is 100.000 euro voor het volledige beweegcentrum.