FC Groningen boekt in Utrecht eerste uitoverwinning van het seizoen

FC Groningen weet bij de derde poging dit seizoen wat het is om buitenshuis een overwinning te pakken in de Eredivisie. Op bezoek bij FC Utrecht werd verdiend met 1-0 gewonnen.

Groningen kreeg in de eerste helft veel tijd aan de bal, maar de formatie van trainer Dick Lukkien wist daar maar zelden van te profiteren. Vaker dan eens werd tevergeefs met de lange bal gezocht naar aanvaller Thom van Bergen, die moest opboksen tegen het centrale duo Mike van den Hoorn en Nick Viergever.

Halverwege de eerste helft begonnen de Utrechters een beetje aan te dringen en dat resulteerde in een tweetal corners en een vrije trap waarbij linksback Souffian El Karouani zijn uitstekende trap kon tonen. Dode spelmomenten zijn dit seizoen een groot wapen van de ploeg van Ron Jans.

Groningen hield echter stand en na een ruim halfuur kreeg het via Jorg Schreuders een uitstekende mogelijkheid om de Galgenwaard stil te krijgen. De vleugelspeler schoot na goed voorbereidend werk van middenvelder David van der Werff tot twee keer toe de bal op de vuisten van Utrecht-doelman Vasilis Barkas. Daardoor gingen de ploegen met de brilstand op het scorebord aan de thee.

Goede tweede helft

Net na rust ontsnapte FC aan een achterstand door een goede reflex van doelman Etienne Vaessen op een inzet van Adrian Blake. Op het uur kreeg Groningen de kans om zelf op voorsprong te komen. Een goede aanval over rechts, inclusief Zidane-pirouette van Tika de Jonge, eindigde bij Younes Taha, die van een meter of zes de bal niet op het doel kreeg.

Tien minuten later liet Groningen de meegereisde supporters alsnog juichen. Aanvoerder Stije Resink gaf een voorzet op de vrijstaande Marco Rente, die met zijn hoofd alweer zijn tweede doelpunt van het seizoen maakte.

Terwijl de ruimtes op het veld groter werden, kreeg Utrecht via invaller Sébastien Haller een mogelijkheid op een snelle gelijkmaker. De spits had iets heel moois in gedachten, maar schampte de bal met de hak en de bal verdween naast het doel. Aan de andere kant had ook De Jonge het vizier niet op scherp toen hij tien minuten voor tijd de wedstrijd in het slot kon gooien na opnieuw een goede Groningse aanval. Even leek Utrecht op gelijke hoogte te komen, maar het doelpunt van Haller in de blessuretijd werd al vrij snel geannuleerd wegens buitenspel.

Na de nederlagen bij AZ en PSV weet FC Groningen nu ook wat het is om buitenshuis de volle buit te pakken. In de eigen Euroborg werd eerder dit seizoen al gewonnen van SC Heerenveen en Heracles Almelo.

Opstelling FC Utrecht: Vasilis Barkas (46’ Michael Brouwer); Siebe Horemans, Mike van der Hoorn, Nick Viergever (76’ Derry John Murkin), Souffian El Karouani; Alonzo Engwanda, Gjivai Zechiël, Davy van den Berg (46’ Sébastien Haller); Miguel Rodriguez (76’ Can Bozdogan), David Min, Adrian Blake (76’ Milano Jonathans)

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen, Marco Rente (80’ Tyrique Mercera), Thijmen Blokzijl, Dies Janse, Marvin Peersman; David van der Werff (77’ Tygo Land), Stije Resink, Tika de Jonge, Jorg Schreuders; Younes Taha (86’ Oskar Zawada), Thom van Bergen