Extra Arriva-treinen tussen Stad en Zwolle slaan Haren over

Foto: Rick van der Velde

Vanaf volgend jaar zal er 24 keer per dag extra een trein rijden tussen Groningen en Zwolle. Arriva mag vanaf half december al treinen laten rijden, maar de vervoerder moet eerst personeel opleiden en geschikte treinen klaarzetten. Opvallend is dat de dienst een ‘sneltrein’ wordt, die onderweg onder meer het station in Haren overslaat.

De sneltrein stopt wel bij stations zoals Hoogeveen en Meppel, die de NS-Intercity normaal overslaat, weet OV Nieuws uit Groningen te melden op basis van de beoogde dienstregeling. Doordeweeks rijdt de trein elk uur. Ook komen er extra spitstreinen van maandag tot en met donderdag tussen Assen en Zwolle. Op vrijdag reden deze treinen wel over de hele route, maar slaan dan opnieuw Haren over. De treinen stoppen ook niet in Beilen.

Arriva kreeg eind vorige maand toestemming voor de nieuwe dienst, maar begint pas volgend jaar met treinritten op de lijn. De vervoerders moet eerst nieuw personeel werven en opleiden en geschikte treinstellen beschikbaar maken. Voor de stations zijn ook aanpassingen nodig: op alle stations (behalve Groningen Europapark) worden extra poortjes geplaatst of bestaande NS-poortjes aangepast. Alle tussenstations krijgen incheckpalen.

Over de tarieven is nog niets bekend. Arriva mag zelf het systeem bepalen, omdat het om commerciële ritten buiten de bestaande concessie gaat.