Extra borden moeten ‘Mario Kart’-bocht veiliger maken, verbindingsweg maandagnacht dicht

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De provincie plaatst eind september extra verkeersborden bij de zogenoemde ‘Mario Kart-bocht’ tussen de zuidelijke en westelijke ringweg. Met de borden moeten automobilisten beter worden gewaarschuwd voor de scherpe bocht en hun snelheid eerder aanpassen.

In de nacht van volgende week maandag (20.00 uur tot 06.00 uur)wordt de weg afgesloten om de borden te plaatsen. Tegelijk voert Rijkswaterstaat onderhoud uit aan de verbindingsweg.

Onder het kombord ‘Groningen’ komen twee ‘opvallende borden’ met een gele, fluorescerende achtergrond, stelt de provincie: een snelheidsbord van 50 kilometer per uur en een waarschuwing voor de scherpe bocht. Ook de bestaande borden vlak voor de bocht en de vijf zogenaamde ‘bochtschilden’ (de borden met rode pijlen aan de buitenzijde van de bocht) worden vervangen door nieuwe exemplaren met dezelfde opvallende achtergrond.

Hausse aan ongelukken

Sinds de oplevering van de verbindingsweg (die dankzij Stadsblog Sikkom de bijnaam ‘Mario-Kart Bocht kreeg vanwege de vorm en betonnen wanden) in de zomer van 2023, staat de bocht bekend als gevaarlijk. Vooral bij nat weer gebeuren er met regelmaat ongelukken. De maximumsnelheid is 50 kilometer per uur, maar er wordt vaak harder gereden.

Hoewel de bocht voldoet aan de regels, zag Aanpak Ring-Zuid zich eerder dit jaar al genoodzaakt het asfalt in de bocht aan te passen. Door oneffenheden kwamen sommige auto’s even los van het wegdek. Maar dat bleek niet voldoende, want ook na het aanbrengen van de nieuwe asfaltlaag ging de reeks ongelukken (bij nat weer) onverminderd door.

Meer maatregelen niet uitgesloten

De provincie hoopt dat bestuurders de nieuwe borden beter zien en hun snelheid eerder aanpassen. Dat moet plotseling remmen in de bocht voorkomen.

De komende tijd wordt een uitgebreid verkeersonderzoek uitgevoerd. Daarbij wordt gekeken naar de inrichting van de weg, het rijgedrag, weersinvloeden en het type voertuigen dat er rijdt. De uitkomsten worden in de loop van dit najaar verwacht. Daarna beslist de provincie of er nog meer maatregelen nodig zijn.