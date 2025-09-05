Extra Arriva-treinen tussen Groningen en Zwolle kunnen Limburg miljoenen besparen

Foto: Rick van der Velde

De extra treinen van Arriva tussen Groningen en Assen zo snel mogelijk gaan rijden, als het aan de provincie Limburg ligt. De nieuwe treinen tussen Stad en Zwolle zouden de zuidelijkste provincie van het land wel eens een hoop geld kunnen schelen, denkt dagblad De Limburger.

Arriva mag binnenkort 24 extra ritten per dag uitvoeren op het traject Groningen–Zwolle. Voor die uitbreiding zijn nieuwe treinen nodig. Limburg ziet een kans om negen treinstellen van de Maaslijn, die nu ongebruikt in een loods staan, in te zetten op dit traject.

De Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen kampt al jaren met vertraging. Daardoor kan Arriva de nieuwe elektrische treinen pas in 2027 of later gebruiken. Tot die tijd blijven oude dieseltreinen rijden. De stilstaande elektrische treinen kosten de provincie Limburg ondertussen miljoenen aan stallingskosten.

Hoe sneller die treinen gaan rijden, hoe lager de stallingskosten voor Limburg. Dat bedrag kan worden verrekend met de schadevergoeding van 89 miljoen euro die Limburg en het Rijk aan Arriva moeten betalen vanwege de vertraging.

Arriva mag 24 keer per dag van Stad (of Assen) naar Zwolle

Arriva kreeg eind vorige maand toestemming voor de nieuwe dienst tussen Groningen en Zwolle, maar begint pas volgend jaar met treinritten op de lijn. De vervoerders moet eerst nieuw personeel werven en opleiden, incheckpalen en poortjes plaatsen en geschikte treinstellen beschikbaar maken. Daar komen de treinen uit Limburg nu in beeld.

Vanaf volgend jaar zal er 24 keer per dag extra een trein rijden tussen Groningen en Zwolle. Het wordt een ‘sneltrein’, die onderweg onder meer het station in Haren overslaat. Doordeweeks rijdt de trein elk uur. Ook komen er extra spitstreinen van maandag tot en met donderdag tussen Assen en Zwolle. Op vrijdag reden deze treinen wel over de hele route, maar slaan dan opnieuw Haren over. De treinen stoppen ook niet in Beilen.