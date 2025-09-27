Extra 50 miljoen euro voor Ring Zuid om rechtszaken en claims te voorkomen

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Rijkswaterstaat heeft een bedrag van 50 miljoen euro toegezegd aan de bouwers van Aanpak Ring Zuid. Deze bedrijven, die samenwerkten binnen Combinatie Herepoort, leden bij de bouw grote verliezen. Met het bedrag moeten rechtszaken en claims worden afgewend. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden zaterdag.

Aanvankelijk was er voor de klus 322 miljoen euro beschikbaar gesteld. Maar al snel na de start van de bouw in 2016 ontstonden er grote problemen. Zo werd het oorspronkelijke eindontwerp van de bouwers afgewezen, stegen door economische ontwikkelingen de kosten voor bijvoorbeeld materialen en verstoorde de coronapandemie de klus. Na onderhandelingen werd in 2020 afgesproken het bedrag te verhogen tot maximaal 552 miljoen euro. Clausule bij die afspraak was dat nieuwe prijsstijgingen voor rekening van de bouwbedrijven zouden zijn. Later werd er door Rijkswaterstaat nog eens een bedrag van 40 miljoen euro toegevoegd.

In de herfst van 2023 klopten de aannemers opnieuw aan de deur voor meer geld. Naar verluid waren hun verliezen toen opgelopen naar zo’n 275 miljoen euro. De nieuwe deal moet leiden tot een ‘finale kwijting’. Dat is een afspraak waarbij de betrokken partijen beloven elkaar niet te zullen bestoken met claims en rechtszaken. Wie de 50 miljoen euro op tafel moet gaan leggen, is onbekend. De gemeente, provincie en Rijkswaterstaat zullen hier onderling over uit moeten komen. Op dit moment zit er in de pot onvoorziene kosten nog een bedrag van ruim 40 miljoen euro. Het is onbekend wat er van dit bedrag overblijft als de werkzaamheden aan het project volledig zijn afgerond.heden.”