Expositie rond verdwenen kunstenaar Bas Jan Ader na 50 jaar alsnog geopend

Vijftig jaar na de verdwijning van kunstenaar Bas Jan Ader slaan vijf Groningse kunstlocaties de handen ineen voor FALL: FIVE FAILS.

Met tentoonstellingen bij Kunstruimte Block C, SIGN, Pictura, ARTisBOOK en Academie Minerva wordt zijn nalatenschap herdacht én doorgegeven aan een nieuwe generatie makers.

In 1975 stak de toen 33-jarige Ader in zijn kleine zeilboot van wal aan de Amerikaanse oostkust, om solo de Atlantische Oceaan over te steken. Hij raakte echter vermist en zo’n tien maanden later werd zijn lege boot voor de kust van Ierland teruggevonden.

Dat jaar zou Ader zijn tentoonstelling openen in de Koepelzaal van Academie Minerva. Nu komt er alsnog een expositie. Elf studenten presenteren vanaf komende vrijdag werk dat op uiteenlopende manieren met zijn erfenis in dialoog gaat.

De opening wordt feestelijk gemarkeerd door een optreden van het Bragi-koor, dat in 1975 zou zingen bij de nooit gerealiseerde tentoonstelling van Ader. De locaties zijn tot en met 19 oktober te bezoeken.