Ex-tbs’er krijgt twee jaar cel en opnieuw tbs voor poging tot verkrachting aan Hereweg

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Een vijftigjarige Stadjer, die vorig jaar augustus een vrouw van haar fiets trok en probeerde te verkrachten aan de Hereweg, werd dinsdag veroordeeld tot 24 maanden celstraf en tbs.

Het vrouwelijke slachtoffer fietste op 9 augustus vorig jaar rond 04:30 uur naar huis vanuit de binnenstad na een avond stappen, toen de man haar plotseling van haar fiets trok. Tijdens de poging tot verkrachting heeft de man het slachtoffer bedreigd met de dood. Dankzij omstanders mislukte de verkrachting en werd de vijftigjarige Stadjer kort daarna aangehouden.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden vier jaar celstraf en tbs tegen de man. Die eis werd deels door de rechtbank ingewilligd. De rechtbank matigt de straf, omdat in vergelijkbare zaken doorgaans 24 maanden celstraf wordt opgelegd.

De Stadjer werkte tijdens zijn voorarrest niet mee aan psychologisch onderzoek. Toch acht de rechtbank voldoende bewezen dat de man leed aan een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis tijdens het misdrijf. De man kreeg al eens tbs opgelegd voor een soortgelijk misdrijf. Deze maatregel werd in 2021 beëindigd.

‘Beroofd van jeugdige vrijmoedigheid en vertrouwen’

Naast de celstraf en de tbs-maatregel moet de dader zesduizend euro schadevergoeding aan het slachtoffer betalen. De rechtbank erkent dat het slachtoffer nog steeds last heeft van de psychische gevolgen van de misdaad:

“Zij heeft nog wekelijks nachtmerries en moet elke dag terugdenken aan wat er gebeurd is die dag. Ze is nog altijd op haar hoede is en kijkt letterlijk over haar schouder om haar omgeving in de gaten te houden. De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij haar heeft beroofd van haar jeugdige vrijmoedigheid en vertrouwen.”