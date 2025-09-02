Ex-tbs’er die vrouw van fiets trok op Hereweg hoort vier jaar cel en tbs eisen voor poging tot verkrachting

Foto: Rechtspraak.nl

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag vier jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging geëist tegen een 50-jarige man uit Groningen. Hij wordt verdacht van een poging tot verkrachting in augustus 2024 aan de Hereweg.

Het slachtoffer fietste op 9 augustus vorig jaar rond half vijf ’s nachts naar huis, toen ze bij de Papiermolenlaan van haar fiets werd geduwd. De man greep haar bij de keel en sleurde haar mee naar een donker plekje bij een gebouw. Hij bedreigde haar met de dood. Dankzij omstanders mislukte de verkrachting. De verdachte vluchtte te voet, maar liet zijn gestolen fiets achter. Kort daarna werd hij aangehouden. Zijn DNA werd gevonden op het slachtoffer.

De man kreeg eerder TBS opgelegd, maar die maatregel stopte in 2021. Omdat hij niet meewerkte aan onderzoeken door een psycholoog en psychiater zijn er zogenoemde weigerrapporten opgesteld. Volgens het OM is de kans groot dat hij opnieuw de fout ingaat: “Het recidiverisico is levensgroot nu verdachte ondanks een eerdere en zeer intensieve behandeling recidiveert en op geen enkele wijze openheid geeft over het door hem gepleegde feit, zijn seksleven en zijn seksuele voorkeuren.”

Daarnaast vraagt de officier om een celstraf vanwege de grote impact op het slachtoffer: “Ze werd van de fiets getrokken, bij de nek wordt meegesleurd door de verdachte, bedreigd haar dood te maken en haar nek te breken. Ook wordt haar keel dichtgeknepen. Ze huilde, werkte tegen en zei dat ze dit niet wil. Dit wordt ook gehoord en gezien door een getuige Verdachte heeft daarmee een grote inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer. Dat neem ik hem kwalijk.”

De rechtbank over twee weken uitspraak tegen de verdachte.