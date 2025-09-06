Etkin Armut definitief op plaats 18 CDA-kieslijst: “Grote eer om op zo’n mooie plek te staan”

Etkin Armut van het CDA staat op plaats 18 op de kandidatenlijst. Foto: ingezonden

Etkin Armut blijft op plaats 18 staan op de kandidatenlijst voor het CDA voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Dit werd zaterdag door de partijleden besloten op het partijcongres in Rotterdam.

De 27-jarige Armut, geboren in Assen en opgegroeid in Hoogezand, woont sinds haar studietijd aan de Rijksuniversiteit Groningen in de stad. In maart 2022 werd ze met voorkeursstemmen verkozen in de gemeenteraad. Dat Armut nu definitief op plaats 18 staat, betekent dat ze op een verkiesbare plaats staat. In de laatste peilingen wordt het CDA geschat op 22 tot 25 zetels. Met haar 27 jaar is Armut de jongste vrouw op de kieslijst van de christendemocratische partij.

Armut: “Het is een grote eer om op zo’n mooie plek op de lijst te staan. De Tweede Kamer is wat mij betreft dé plek om een bijdrage te leveren aan thema’s als betaalbaar wonen en veiligheid voor vrouwen. De landelijke politieke chaos van de afgelopen periode laat zien dat het anders moet. Het is de hoogste tijd voor normale politiek en structurele oplossingen die het dagelijks leven van mensen daadwerkelijk verbeteren.”

Dit sluit aan bij de woorden die partijleider Henri Bontenbal zaterdag op het partijcongres sprak. Bij de verkiezingscampagne zet de partij vol in op ‘fatsoen’. Zonder het woord expliciet te noemen in het begin van zijn toespraak, was duidelijk dat dit voor de partij centraal staat. Bontenbal vertelde onder andere dat hij voor een politiek is “die niet draait om wie het hardst schreeuwt, maar om wie het beste luistert”. Volgens hem hunkert Nederland naar “normale en beschaafde politici” die met elkaar samenwerken om de problemen in Nederland op te lossen. Hij is ervan overtuigd dat zijn partij die kan leveren: “Dat is het DNA van het CDA.”

Armut is niet de enige Groningse kandidaat op de lijst voor het CDA. Op plek 31 staat Jacob Boonstra uit Haren en Erik Drenth uit Hoogezand staat op plek 42. De verkiezingen vinden plaats op woensdag 29 oktober.