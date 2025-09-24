Essentaksterfte blijft probleem, 239 bomen in gemeente worden gekapt

Een es met essentaksterfte. Foto: Lamiot - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60761407

De gemeente Groningen vervangt dit jaar 239 essen vanwege essentaksterfte. Dat blijkt uit recente resultaten van een inspectie.

De gemeente inspecteert de essen jaarlijks. Dit jaar zijn 7.817 bomen beoordeeld. Na herbeoordeling in juni bleek dat 239 bomen vervangen moeten worden. Vorig jaar lag het aantal te kappen bomen iets lager.

Daarnaast krijgen drie bomen een speciale snoei (kandelaberen). 251 bomen die ook werden verdacht van ziekte, hoeven voorlopig niet te worden aangepakt.

De essen die nu verwijderd worden, zijn verspreid over verschillende locaties in de stad en dorpen. De exacte locaties van de bomen die dit jaar worden vervangen, worden per seizoen aangegeven via de digitale bomenkaart van de gemeente.

Schimmelziekte

Essentaksterfte is een agressieve schimmelziekte die sinds 2010 in Nederland voorkomt. De es herstelt hier niet van en afgestorven takken kunnen afbreken, vooral langs wegen een veiligheidsrisico.

Herplant

De kap van de essen start zodra de kapvergunning is verleend. De werkzaamheden worden uitgevoerd vóór het begin van het broedseizoen, zodat de veiligheid van vogels niet in gevaar komt.

Voor elke gekapte boom plant de gemeente een nieuwe. Als er niet genoeg ruimte is om op dezelfde plek een boom te planten, wordt een geschikte locatie dichtbij gezocht of elders binnen de gemeente. Het herplanten vindt plaats in het najaar van 2026.