ESNS maakt eerste 40 namen bekend voor jubileumeditie

Eurosonic Noorderslag (ESNS) heeft dinsdag de eerste veertig artiesten aangekondigd voor de jubileumeditie van het festival. Het evenement wordt van 14 tot en met 17 januari gehouden.
De artiesten komen uit 34 landen. Onder de aangekondigde artiesten zijn twee Nederlandse acts: Hiqpy en Lenny Monsou. Beide werden voorgedragen door NPO 3FM. Een deel van de artiesten die in januari optreden, is voorgedragen door Europese publieke radiostations. Het gaat om 36 van de 40 aangekondigde acts.
Het thema van de komende editie is Europe Calling. Daarbij ligt de nadruk niet meer op één land (zoals in de afgelopen jaren) maar op een gezamenlijke Europese beweging.
Hieronder vind je een lijst met alle aangekondigde namen voor ESNS:
|Sodl (at, ORF FM4)
|Madhouse Express (cz, CR Radio Wave)
|Jazzbois (hu, NORADIOSTATION)
|Omasta (pl, NORADIOSTATION)
|Ise (be, VRT Studio Brussel)
|Muryel (de, ARD)
|MOIO (ie, RTE 2FM)
|FIDJU KITXORA (pt, Antena 3)
|Kaat Van Stralen (be, VRT Studio Brussel)
|Abor & Tynna (de, ARD)
|Elín Hall (is, RUV RAS2)
|Valeria Stoica (ro/md, Radio România Cultural)
|Benni (be, RTBF TIPIK)
|snuggle (dk, DR P6 Beat)
|Coca Puma (it, RAI Radio 2)
|Turbo Trans Turisti (rs, RTS Radio Belgrade One)
|Me and My Devil (bg, BNR)
|mariin k. (ee, ERR Radio 2)
|Katarsis (lt, LRT Opus)
|BIJI (se, SR P3)
|Linda Elys (ch, SRF3)
|Llum (es, iCat)
|DasRADIAL (lu, LUERSL 100.7)
|Nejc Pipp & Co. (si, RTVSLO Val202)
|Yoa (ch, COULEUR 3)
|Maustetytöt (fi, YLE X)
|ZeMe (lv, LATVIJAS RADIO 5)
|Tolstoys (sk/de Radio_FM)
|Mortòri (ch, RSI Rete3)
|Léonie Pernet (fr, FIP Radio France)
|Lenny Monsou (nl, NPO 3FM)
|Carpetman (ua, NORADIOSTATION)
|Mattiu (ch, RTR)
|Xcellence (gr, ERT Kosmos)
|Hiqpy (nl, NPO 3FM)
|Nadia Kadek (uk england, BBC Introducing)
|Della (cy, NORADIOSTATION)
|Ki Klop (hr, HRT HR1)
|the clumps (no, NRK P3)
|Becky Sikasa (uk scotland, BBC Introducing)