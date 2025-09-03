Energielasten in stationsgebied stad het hoogst

Foto Andor Heij. Verwarming.

In de stad Groningen betalen inwoners van het stationsgebied ruim 4 keer zoveel namelijk 11,2 % aan energie in vergelijking met de bewoners van het Europapark, die betalen 2.5%.

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Essent. De provincie Groningen heeft de hoogste energie-uitgaven van alle Nederlandse provincies. Gemiddeld besteden huishoudens 8,0% van hun inkomen aan energie, landelijk is dat 6,4%. Wanneer een huishouden 8,0% van het inkomen kwijt is aan energie, betekent dat een energierekening van 240 euro bij een inkomen van 3.000 euro per maand.

Alle negen Groningse gemeenten scoren boven het landelijke gemiddelde, met Pekela (9,6%) als grootste uitschieter, gevolgd door Stadskanaal (8,9%) en Oldambt (8,8%).