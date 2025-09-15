Elien van den Hoek wint Regieprijs Nederlands Theater Festival

Elien van den Hoek - Foto via Nederlands Theater Festival

Afgelopen zondag, 14 september 2025, is de Regieprijs van het Nederlands Theater Festival dit jaar gewonnen door de Groningse Elien van den Hoek. Met de voorstelling Voor ze verdwijnen, van Het Houten Huis en Theater STAP, wist zij de eerste plaats binnen te slepen tijdens het Gala van het Nederlands Theater in het Internationaal Theater Amsterdam.

De voorstelling legt op poëtische en confronterende wijze de vraag bloot: ‘Hoe gaan wij om met het andere?’. In het stuk wordt de rol van ‘de kabouter’, ofwel ‘het andere’, vervuld door spelers met het syndroom van Down.

De jury is lovend over het theaterstuk van de Groningse: “Een theaterervaring om nooit te vergeten, waarin uitvergroting een centrale rol speelt. Alle theatrale middelen zijn razend slim en scherp ingezet om de grondgedachte van dit bijzondere verhaal te schragen.”