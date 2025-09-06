Eerste zege voor PKC’83 in vierde divisie

Foto Andor Heij. PKC'83 trainer Ron de Boer geeft instructies aan zijn spelers.

PKC’83 heeft de eerste punten in de vierde divisie D binnen. In Vriezenveen werd DETO zaterdag met 4-2 verslagen.

DETO kwam na zes minuten op voorsprong door Jon Vossebeld. PKC werd daarna beter. Een snelle uitbraak met Rob Schokker als eindstation betekende in de 28e minuut de gelijkmaker. Twee minuten later was Schokker via een tegenstander opnieuw doeltreffend voor PKC’83:1-2.

De Groningers begonnen ook goed aan de tweede helft. Nadat een grote kans om zeep geholpen was tekende na 56 minuten Arnoud Bentum voor de 1-3. Karlo Borghuis maakte het nog spannend door de 2-3 te maken. Invaller Peter van Son maakte aan alle onzekerheid een einde. Hij bepaalde vijf minuten voor tijd de terechte 2-4 eindstand.

PKC staat twaalfde na drie wedstrijden met drie punten. De Groningers spelen volgende week thuis tegen SDV Barneveld dat een plek lager staat.