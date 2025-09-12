Eerste zege Futsal Groningen in eredivisie, bizar scoreverloop Drs. Vijfje

Foto Wesley Ferwerda: Futsal Groningen - FC Eindhoven

Futsal Groningen won vrijdagavond in de eigen Europahal met 3-2 van FC Eindhoven. Bij de vrouwen ging Drs Vijfje onderuit.

Futsal Groningen begon sterk met een kans voor Max Snijders die de lat raakte. Daarna nam FC Eindhoven het initiatief. Doelman Frank Woldring had enkele reddingen in huis, maar was kansloos op een inzet van Saïd Bouzambou.

Na een mooie aanval tikte Luciano Matulessy de 1-1 binnen. De Brabanders kwamen kort daarna weer aan de leiding via de tweede van Bouzambou.

Na de pauze was Eindhoven eerst sterker, maar werd Matulessy het goudhaantje bij Futsal Groningen. Hij scoorde in en spannend slotfase nog twee keer. Groningen kon de eerste punten bij schrijven en staat in de middenmoot van de eredivisie met drie punten uit twee wedstrijden.

Vrouwen

Drs. Vijfje verloor na een bizar scoreverloop in eigen huis de eerste wedstrijd in de eredivisie vrouwen met 5-4 van OS Lusitanos. De Amsterdammers kwamen met 5-0 voor. Vijfje begon aan een inhaalrace. Via Sam Bosma, Meike Arentz, Mariel Miedema en een eigen doelpunt werd het nog 5-4, maar een puntje zat er toch niet in.