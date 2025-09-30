Eerste vrouwelijke luitenant-generaal krijgt Aletta Jacobsprijs 2026

Elanor Boekholt-O’Sullivan - Foto via Rijksuniversiteit Groningen

De Aletta Jacobsprijs 2026 van de Rijksuniversiteit Groningen gaat naar Elanor Boekholt-O’Sullivan, de eerste vrouwelijke luitenant-generaal in de Nederlandse krijgsmacht.

Volgens de jury is Boekholt-O’Sullivan “een sterke leider en indrukwekkende spreker”. Juryvoorzitter Marie-José van Tol zegt dat ze met humor aandacht vraagt voor de nog vrouwonvriendelijke kanten van Defensie en dat ze zich inzet voor een gelijkwaardiger personeelsbeleid.

Binnen Defensie zorgde ze eerder voor vrouwvriendelijkere scherfvesten en voegde ze een jurk toe aan het dagelijkse uniform, zodat vrouwen meer keuze hebben. Ook pleitte ze in het Europees Parlement voor meer gelijkwaardigheid in Europese krijgsmachten en voor een grotere rol van vrouwen in vredesprocessen.

Boekholt-O’Sullivan werd in 2016 de eerste vrouwelijke commandant van vliegbasis Eindhoven. In 2022 volgde haar benoeming tot luitenant-generaal, als eerste vrouw in Nederland. Een jaar later werd ze uitgeroepen tot Topvrouw van het Jaar.

De RUG reikt de Aletta Jacobsprijs eens per twee jaar uit aan een vrouw die zich inzet voor emancipatie. Eerdere winnaars zijn onder meer Khadija Arib, Lilianne Ploumen en Neelie Kroes.

De prijs wordt op vrijdag 6 maart 2026 uitgereikt door rector Jacquelien Scherpen. Boekholt-O’Sullivan gebruikt de prijs om de campagne Wij eisen de nacht op onder de aandacht te brengen. Deze campagne pleit voor meer veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte en tegen intimidatie en geweld.