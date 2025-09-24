Eerste pumptrack van Stad voor BMX’ers en skaters in Vinkhuizen vrijdag officieel open

Foto via Ring West Verbindt (gemeente en provincie Groningen)

Wethouder Eelco Eikenaar opent vrijdagmiddag de eerste pumptrack van Groningen. De verharde, bochtige en glooiende baan voor BMX-fietsen en skaters ligt aan het Zilverpad in Vinkhuizen en werd deze zomer aangelegd.

Direct na de opening geeft Keanu de Plaa van Simply BMX een gratis clinic voor BMX-liefhebbers. De baan is al een paar weken klaar en wordt inmiddels volop gebruikt.

De baan ligt aan de zuidkant van Vinkhuizen, net ten zuiden van de Zilverlaan. De bouw van de pumptrack komt voort uit een burgerinitiatief uit de wijk, al opgezet in 2021. In eerste instantie keek men naar het Diamantpark in Vinkhuizen voor de baan, maar uiteindelijk koos de gemeente voor Sportpark West End als locatie voor de baan.

Naar verwachting blijft de pumptrack ongeveer vijf jaar op deze plek. Daarna moet de baan waarschijnlijk worden verplaatst, omdat er rond 2030 een nieuwe verbindingsweg komt tussen de oude Friesestraatweg, Ring West en de Diamantlaan in Vinkhuizen. Die is nodig, omdat de westelijke ringweg over een afstand van ruim driehonderd meter wordt verdiept. De nieuwe weg gaat hier overheen.