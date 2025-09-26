Eerste pumptrack van Groningen geopend in Vinkhuizen

Foto: Rieks Oijnhausen

In Vinkhuizen is vrijdagmiddag de eerste pumptrack van Groningen geopend. De baan ligt bij het Zilverpad en is bedoeld voor BMX’ers en skaters. Het gaat om een verharde baan met bochten en heuvels, die deze zomer werd aangelegd.

Na de opening kregen bezoekers een gratis BMX-clinic van Keanu de Plaa van Simply BMX. Ook wethouder Eelco Eikenaar, die de opening verrichtte, kreeg een BMX-fiets aangereikt en maakt een rondje over de baan.

De pumptrack aan de zuidkant van Vinkhuizen, vlak bij de Zilverlaan, is al enkele weken klaar en wordt sindsdien veel gebruikt. Het idee voor de baan ontstond in 2021 als een initiatief van bewoners uit de wijk. Eerst werd gekeken naar het Diamantpark, maar de gemeente koos uiteindelijk voor Sportpark West End als locatie.

De baan blijft naar verwachting zo’n vijf jaar liggen. Rond 2030 komt er in dit gebied een nieuwe verbindingsweg tussen de oude Friesestraatweg, Ring West en de Diamantlaan. Omdat die weg deels over de verdiepte westelijke ringweg wordt aangelegd, zal de pumptrack later moeten verhuizen.