Eerste presentatie vrouwen tijdens drukbezochte Open Dag FC Groningen

Foto: FC Groningen

FC Groningen hield zondag 7 september haar jaarlijkse Open Dag. Ruim 9.500 supporters kwamen afgelopen zondag naar de Euroborg voor de jaarlijkse Open Dag van FC Groningen. Naast de gebruikelijke activiteiten en presentaties was er een primeur: voor het eerst in de clubgeschiedenis werd ook het eerste vrouwenelftal gepresenteerd aan het publiek.

De dag begon om 11.00 uur. Het weer was goed, waardoor het buiten het stadion gezellig was en vooral jonge supporters actief meededen aan de spellen en clinics. Op het beweegplein gaven trainers van FC Groningen een clinic en konden bezoekers spellen spelen om in beweging te blijven. Ook mochten kinderen hun eigen ideeën voor merchandise ontwerpen.

Vervolgens werd Vrouwen 1 als eerste gepresenteerd in het station, een dag na hun historische overwinning op Jong Feyenoord in hun eerste competitiewedstrijd in de Tweede Divisie voor vrouwen. Daarna werden de mannen van hoofdtrainer Dick Lukkien voorgesteld aan het publiek. Na de presentaties volgde een demonstratietraining.

Later in de middag verspreidden beide selecties zich over vijf locaties in het stadion. Supporters konden handtekeningen verzamelen en foto’s maken met hun favoriete spelers. Honderden handtekeningen werden gezet en veel foto’s genomen.

FC Groningen Vrouwen 1 speelt aanstaande zaterdag haar eerste thuiswedstrijd tegen Jong Hera United. De mannen van hoofdtrainer Dick Lukkien spelen op zaterdag 20 september in Euroborg tegen Telstar.