Eerste namen jubileumeditie Noorderslag bekendgemaakt

Antoon - Foto via ESNS

In aanloop naar het 40-jarig jubileum van Eurosonic Noorderslag (ESNS) zijn dinsdag de eerste zestien Nederlandse artiesten voor de komende editie van Noorderslag aangekondigd.

Onder meer Antoon, Bente, Samuel Welten, Janna en Gotu Jim komen voor een optreden naar De Oosterpoort. Ook Grote Geelstaart, De Zweefclub, Def, GP UIT G, IDA, Jesse Hoefnagels, Joël Domingos, MICHA, De Nachtwacht, Noor en Tjels treden op.

ESNS begint op woensdag 14 januari met Eurosonic. Op donderdag en vrijdag treden Europese artiesten op in de stad Groningen. De laatste dag, 17 januari, staat volledig in het teken van Nederlandse muziek tijdens Noorderslag. Tijdens deze slotdag van ESNS wordt ook de Popprijs uitgereikt.