Eerste editie Strand tot Strand Loop trekt vierhonderd deelnemers: “Smaakt naar meer”

Foto: eigen foto

De eerste editie van de Strand tot Strandloop, die zondag gehouden werd bij Meerstad, heeft ongeveer vierhonderd deelnemers op de been gebracht. Volgens de organisatie smaakt het evenement naar meer.

Het evenement is opgezet door Ronald en Puck van het Strandhuis die bij de organisatie geholpen werden door een groot aantal vrijwilligers. “Het programma begon in de ochtend om 11.00 uur met een kidsrun van 2,3 kilometer. Hier deden 110 kinderen en 40 begeleiders aan mee. De deelnemers werden luid aangemoedigd door hun ouders, buren en vrienden. Extra feestelijk was de loop vanwege de versieringen die aangebracht waren op het wegdek en de vlaggen die aan de huizen wapperden. Na de finish kregen alle kinderen een tas die gevuld was door onze sponsor, een speelgoedwinkel uit de wijk Lewenborg.”

Middagloop

Tussen de kidsrun en de middagrun trok er een flinke hoosbui over het dorp. Maar op het moment dat het startschot van de 8 en 16 kilometer klonk, was het droog. De 8 kilometer trok 165 deelnemers en voor de 16 kilometer hadden zich 80 deelnemers ingeschreven. “Ook hier bleek dat het evenement omarmd werd. Langs de route stonden flink wat supporters. Vrijwilligers zorgden ervoor dat alles soepel verliep.” Beide afstanden volgden een route rond het Woldmeer. “De 16 kilometer bij de heren werd gewonnen door Hessel in een tijd van 01:00:43. Bij de dames werd deze afstand gewonnen door Suzanne in een tijd van 01:05:33.”

De 8 kilometer werd bij de heren gewonnen door Gerko die 29:05 op de klokken zette. Kristel won bij de vrouwen in een tijd van 35:09. “Na de finish was er tijd voor ontspanning. De prijzen werden uitgereikt en er was een gezellig fotomoment met de winnaars. De dag werd feestelijk afgesloten met een optreden van Casino Royale bij het Strandhuis.” De komende periode wordt het evenement geëvalueerd, maar de kans is groot dat het evenement volgend jaar een vervolg gaat krijgen.