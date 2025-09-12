Eerste dag Davis Cup in MartiniPlaza eindigt met nederlagen voor Oranje

Foto: Laurens Jove Rondriguez

Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong verloren vrijdag allebei hun wedstrijden tegen Argentinië tijdens de eerste dag van het Davis Cup-tennis in een uitverkocht MartiniPlaza.

In de eerste wedstrijd begon Jesper de Jong sterk in zijn Davis Cup-debuut tegen Etcheverry. De Hoofddorper brak de service van de Argentijn, maar hij kon zijn eigen servicegames niet houden. Daardoor verloor hij beide sets met 4-6. Van de Zandschulp kon zijn achterstand in de eerste set nog even terugvechten, maar verloor uiteindelijk de tiebreak. In de tweede set liep Cerúndolo snel uit naar een 6-1 overwinning.

Door de nederlagen staat Nederland met 0-2 achter en wordt het zaterdag heel moeilijk om een plaats in de Davis Cup Finals af te dwingen. Om nog kans te maken op het ticket voor de eindronde in Bologna, moet Nederland zaterdag het dubbelspel en de individuele partijen winnen.

Komende zaterdag neemt Van de Zandschulp het in de derde enkelspel-wedstrijd op tegen Etcheverry en De Jonge staat tegen Cerundolo op het hardcourt van MartiniPlaza. Sander Arends en Sem Verbeek nemen het in het dubbelspel op tegen Horacio Zeballos en Andrés Molteni.