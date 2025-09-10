Eén plek voor alle sociale huurwoningen bij Groningen Huurt

Woningcorporaties in de provincie Groningen hebben in samenwerking met WoningNet/DAK een nieuwe website ontwikkeld, onder de naam ‘Groningen Huurt’.

Vanaf november staan alle sociale huurwoningen van alle woningcorporaties in de provincie Groningen op die website. Een woningzoekende hoeft zich straks nog maar één keer in te schrijven. Daarna kan hij of zij reageren op het hele woningaanbod van alle deelnemende corporaties.

Het resultaat van de website is gevierd doordat bestuurders van de deelnemende woningcorporaties, huurdersorganisaties en WoningNet samen de stukjes van de puzzel van een nieuw logo voor Groningen Huurt hebben gelegd.

Elles Dost, Bestuurder van Lefier: “Het zoeken van een woning wordt nu zoveel makkelijker en overzichtelijker. Dat was het doel en dat hebben we samen mooi voor elkaar gekregen. Daar ben ik trots op! We zijn in september 2020 gestart met de voorbereidingen van Groningen Huurt. We hebben een goede partij gevonden in WoningNet/DAK als leverancier van de website en bijbehorende app.”

Woningzoekenden moeten nog wel even geduld hebben: vanaf 3 november gaat de website echt live. Alle woningzoekenden die nu ingeschreven staan bij een corporatie hebben een e-mail ontvangen over de overgangssituatie. Al deze inschrijvingen worden samengevoegd in één systeem. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat iemand die nu bij drie woningcorporaties staat ingeschreven, straks één inschrijving overhoudt.

Groningen Huurt is een samenwerking van de woningcorporaties Acantus, De Huismeesters, Lefier, Woonstichting Groninger Huis, Goud Wonen, Nijestee, Patrimonium, Wierden en Borgen, Wold & Waard, Woonborg en Woonzorg Nederland.