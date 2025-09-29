Eén paddestoel is één handtekening in maquette van Kabouterhuisjes om sloop te stoppen

Foto: Joris van Tweel

Bewoners van de zogenaamde ‘Kabouterhuisjes’ in de Hoogte hebben maandagmiddag, samen met de SP en de Partij voor het Noorden, een maquette van hun buurtje overhandigd aan woningcorporatie De Huismeesters. Op de maquette stonden achthonderd kleine paddenstoelen, één voor iedere ondertekenaar van de petitie tegen de sloop van de huizen.

De achttien woningen aan de Borgwal en Van Oldenbarneveltlaan hebben volgens meerdere cultuurorganisaties historische waarde. Ook de bewoners zelf willen graag in de huisjes blijven wonen. Ze vragen daarom om renovatie in plaats van sloop, vertelt bewoner Halbe van der Velde: “We wonen hier echt heel prettig. Het zijn mooie en unieke huisjes omgeven door groen. Het slopen vernietigt dat allemaal.”

SP-fractievoorzitter Hans de Waard benadrukt de steun van de bewoners: “Als we als huurders samenkomen en zeggen dat we dit niet willen, kunnen we echt wel wat veranderen. Deze actie is een mooie stap en we hopen dat De Huismeesters dit signaal aangrijpt om hun besluit terug te draaien.”

‘Weinig kans op aanpassingen’

De Huismeesters wil de zogenoemde ‘kabouterhuisjes’ in De Hoogte volgend jaar in de zomer gaan slopen en vervangen door nieuwbouw. De corporatie kiest naar eigen zeggen voor herbouw (tien eengezinswoningen en acht kleinere woningen) vanwege de staat van de woningen: slechte isolatie, verouderde indeling en hoge renovatiekosten.

De petitie lijkt de woningcorporatie niet op andere gedachten te brengen, stelt manager vastgoed Chris Holtkuile van De Huismeesters: “De kans dat we aanpassingen doen in het besluit is niet groot. Er zijn locaties waar slopen en nieuwbouw eigenlijk de enige optie is. Dat is in dit geval het beste. We hebben wel gezegd dat we het participatietraject willen. Zo kunnen bewoners meedenken in hoe ze straks weer terugkomen op deze plek en op welke manier ze in een nieuwe woning straks zouden willen gaan wonen.”