Een eigen ‘Peerd’ voor Ten Boer

Naast de Kloosterkerk in Ten Boer is vandaag het beeld ‘Het Paardje van Ten Boer’ geplaatst. Dat heeft alles te maken met de voorstelling Van Hoes, die tussen 18 september en 27 september gespeeld wordt op het grasveld naast de kerk. Het beeld dient daarin als decorstuk.

Regisseur Jos van Kan ontdekte dat in dezelfde wierde ooit een speelgoedpaardje is gevonden, meer dan duizend jaar oud en slechts 5,5 centimeter hoog. De archeologische vondst stond model voor dit paard, dat maar liefst twee meter hoog is en 140 kilo zwaar.

Van Hoes is de nieuwste muziektheatervoorstelling van Gronings Vuur, gespeeld door twee acteurs en inwoners van Ten Boer. De muziek komt van een gelegenheidskoor, twee jonge rappers en drie muzikanten. De voorstelling is gebaseerd op verhalen van mensen uit de streek.

In aanloop naar de première gaf het Groninger Museum lessen op vijf basisscholen in de regio. Leerlingen leerden het verhaal kennen en schilderden hun eigen gipspaardje. In totaal zijn 200 paardjes gemaakt, die in de herfstvakantie te zien zijn in het Groninger Museum.