Eeldersingel en Eelderbrug weer open na drie weken werkzaamheden

Foto via Groningen Bereikbaar

De Eeldersingel en Eelderbrug zijn sinds maandagochtend weer open, na drie weken afsluiting vanwege werkzaamheden. De werkzaamheden waren onderdeel van de herinrichting van de Eeldersingel, bedoeld om de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren.

De voetgangersoversteekplaats bij de Eelderstraat is een paar meter verplaatst richting het noordwesten. De middengeleider is nu breder, waardoor fietsers meer ruimte krijgen om in twee etappes over te steken. Ook de oversteekplaats bij de Marwixkade is aangepast, zodat het verkeer hier langzamer rijdt.

Over het gehele traject tussen de Paterswoldseweg en het Cascadecomplex is de snelheid voor auto’s omlaag gegaan naar 30 kilometer per uur. De rijbaan voor auto’s is daarom op sommige plekken smaller gemaakt.