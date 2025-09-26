Echt herfstweer laat voorlopig nog even op zich wachten

Foto: Joris van Tweel. Martinitoren herfst.

In T-shirt op een terras zal voor de meeste Groningers voorlopig niet aan de orde zijn. Maar echt fris en nat de herfst in gaat Groningen voorlopig ook niet, op een paar spettertjes na.

Door Johan Kamphuis

Zaterdagochtend is er af en toe zon, maar in de middag raakt het zwaar bewolkt. Het blijft droog bij 17 graden als maximumtemperatuur en de zuidoostenwind is zwak. In de nacht naar zondag koelt het, door helder weer, flink af tot 5 of 6 graden. Ook kan er mist ontstaan.

Zondag begint in veel gebieden grijs met mist of nevel. Daarna wint de zon terrein en volgt een middag met flinke zonnige perioden. Het wordt dan 18 tot 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind.

Maandag valt er een enkele bui, maar is er ook met regelmatig zon bij 16 of 17 graden. De rest van de week zorgt een nieuw hogedrukgebied boven Scandinavië voor droog weer. Zon en wolken wisselen elkaar af, in de nacht kans op een mistbank en overdag wordt het 16 of 17 graden Kortom: de echte herfst laat voorlopig nog op zich wachten.