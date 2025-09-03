Druk op studentenhuisvesting in Groningen blijft hoog

Foto via Google Maps - Streetview

De studentenwoningmarkt in Groningen is krap en de druk is hoog. Dat blijkt uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2025 van Kences. Ook in de rest van Nederland hebben studenten steeds meer moeite om een kamer te vinden en blijven daarom langer bij hun ouders wonen.

Kences classificeert Groningen als een stad met hoge druk op de studentenwoningmarkt, maar niet zo hoog als in sommige andere steden. Volgens de prognoses zal de druk in de komende jaren verder toenemen. In het referentiescenario stijgt de druk licht; bij een scenario met een hogere vraag van studenten kan de druk sterk toenemen.

Het merendeel van de kamers in Groningen is structureel beschikbaar voor studenten, in tegenstelling tot verhuur met tijdelijke contracten. Ongeveer 75 procent van het aanbod valt in deze categorie, wat hoger is dan in steden zoals Den Haag en ’s-Hertogenbosch. Groningse studenten besteden gemiddeld 45 procent van hun inkomen aan woonlasten, wat overeenkomt met het landelijk gemiddelde.

Landelijk probleem

Acht jaar geleden woonde 52 procent van de hbo- en wo-studenten in Nederland op kamers en 7 procent zocht een kamer, samen 59 procent. Nu woont 44 procent op kamers en zoekt 5 procent een kamer, samen 49 procent. In totaal zijn er in de negentien grootste studentensteden nu 13.500 kamers minder dan in het vorige collegejaar. Het tekort aan kamers wordt geschat op 21.500.

De verwachting is dat het tekort aan studentenkamers de komende jaren zal stijgen. In het collegejaar 2032-2033 kan het tekort oplopen tot 26.000 tot 63.200 kamers, ondanks een daling van het aantal Nederlandse studenten en een geringe toename van internationale studenten. Dit aantal houdt geen rekening met studenten die de zoektocht naar een kamer hebben opgegeven of met mbo-studenten.

Hoewel er vorig jaar ongeveer 5.000 nieuwe studentenkamers zijn bijgebouwd, heeft de particuliere markt voor studentenkamers vorig jaar een daling laten zien. Nieuwe huurregels en belastingmaatregelen hebben geleid tot verkoop van studentenwoningen door particulieren.

Studentenleven in het geding

Het onderzoek is uitgevoerd door ABF-research in opdracht van Kences en het ministerie van Volkshuisvesting. Volgens directeur Jolan de Bie van Kences kan het afgenomen aanbod ertoe leiden dat studenten minder makkelijk een kamer vinden en dat internationale studenten moeilijker naar Nederland kunnen komen.

De krapte beïnvloedt volgens De Bie de toegankelijkheid van het onderwijs: thuiswonende studenten zijn minder betrokken bij het studentenleven. Ook kan het door de krapte nog moeilijker zijn om internationale studenten aan te trekken.