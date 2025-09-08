Drs Vijfje zamelt duizenden euro’s in voor KWF

Foto: Drs Vijfje

Studenten-futsalvereniging Drs Vijfje heeft dit seizoen ruim 4.300 euro opgehaald voor KWF Kankerbestrijding. Met verschillende acties zette de vereniging zich in voor het goede doel.

Tijdens de thuiswedstrijden op de ACLO werd onder meer statiegeld verzameld. Ook reden clubleden de dag na Koningsdag door de stad om statiegeld op te halen. Ook sloot de vereniging zichzelf twaalf uur op in hun stamkroeg, waar ze een pubquiz, een cantus en een vijfkamp hielden om geld binnen te krijgen. Ook ging 75 procent van de opbrengst van de Veilingsborrel naar KWF. Ook konden mensen online doneren via de website van de vereniging.

De vereniging is trots op het resultaat. Het KWF is al langere tijd een belangrijk doel voor de club, vanwege persoonlijke redenen en het verleden van de vereniging.