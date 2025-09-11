Drie leden van Groningen Atletiek naar WK in Tokio

Foto: Ailura via Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 AT

Drie topatleten van Groningen Atletiek doen vanaf aanstaande zaterdag mee aan het WK in Tokio. Het gaat om Jorinde van Klinken, Sofie Dokter en Britt Weerman.

Het drietal maakt deel uit van een recordaantal van 53 Nederlandse atleten die van zaterdag 13 t/m zondag 21 september deelnemen aan het wereldkampioenschap.

Jorinde van Klinken doet mee aan het kogelstoten en discuswerpen. Op het laatste onderdeel is de 25-jarige één van de favorieten. Ze kwam onlangs bij een wedstrijd om de Diamond League in ZÜrich tot een afstand van 67 meter 15

Haar clubgenote Sofie Dokter komt uit op de zevenkamp. De 22-jarige alleskunner werd vorig jaar bij de Olympische Spelen zesde op dit onderdeel, en vijfde bij de Europese kampioenschappen.

Britt Weerman, eveneens van Groningen Atletiek, doet mee aan het hoogspringen. De 22-jarige is |Nederlands recordhouder op dit onderdeel met een hoogte van 1 meter 95. Ze werd echter zowel vorig jaar als dit jaar geplaagd door blessures.