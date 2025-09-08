Drie Groningers op kandidatenlijst Groenlinks-PvdA

Groenlinks-PvdA heeft maandag haar definitieve kandidatenlijst bekend gemaakt. De lijst bevat drie Groningse kandidaten.



De hoogst geplaatste Stadjer is Sjoukje van Oosterhout. De geboren en getogen Groningse staat op plaats tien. Van Oosterhout werkt op dit moment als teamleider rechtszaken en woordvoerder bij Milieudefensie.

Op nummer elf staat huidig Kamerlid Julian Bushoff. Hij maakt zich hard voor betaalbare (huisartsen)zorg en vraagt regelmatig aandacht voor de gevolgen van gaswinning voor Groningers.

Glimina Chakor, voormalig wethouder in Groningen, staat op plaats 35. In Groningen hield ze zich bezig met milieu, klimaat, integratie en emancipatie. De Groningse is sinds 2023 Kamerlid.